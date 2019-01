Kolmesta murhasta tuomittu Lauri Johansson pääsee vapaaksi – Hovioikeus määräsi rikollisjärjestön ex-johtajan vapautettavaksi kesäkuussa 2020

Kotimaa

Kolmesta murhasta tuomittu Lauri Johansson pääsee vapaaksi – Hovioikeus määräsi rikollisjärjestön ex-johtajan

Rikollisjärjestö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 2009

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapauttamista puolsivat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vapauttamista vastaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy