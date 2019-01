Kotimaa

Valmisteliko Venäjä hyökkäystä länteen Zapad-sotaharjoituksessa?

Venäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Majuri Panschin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Petraitisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäjä

Petraitis

Panschin

Zapad-harjoitusta