Kotimaa

”Poikkeuksellisen laaja” rakennusalan talousrikos­vyyhti syyteharkintaan – Krp epäilee, että sadat tekivät pim

Keskusrikospoliisi

Poliisi

Esitutkinnassa

ilmoittaa saaneensa loppuun poikkeuksellisen laajan talousrikostutkinnan, jossa epäillään laajamittaisia veropetoksia rakennusalalla pääkaupunkiseudulla. Epäilyt kohdistuvat kahteen yritykseen, joiden epäillään kiertäneen veroja miljoonien eurojen arvosta ja syyllistyneen muihinkin rikoksiin.Syyteharkintaan lähetettyyn esitutkintapöytäkirjaan on kirjattu noin 20 rikoksesta epäiltyä. Poliisin mukaan keskeisiä epäiltyjä tekijöitä on ollut neljä, joista kaksi oli tapahtuma-aikana liiketoimintakiellossa aiemmista talousrikoksista.Krp luonnehtii tapausta ”poikkeuksellisen laajaksi”. Rikollinen toiminta on tapahtunut vuosina 2013–2015 ja siinä on peitetty satojen, enimmäkseen virolaisten, rakennustyöläisten tekemisiä. Kahden yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli tekoajankohtana noin kymmenen miljoonaa euroa.arvioi, että yli 300 työntekijää olisi osallistunut tunnistamattomina eli pimeästi korjausrakentamiseen. Pimeää työvoimaa on ollut alihankintaketjuissa sekä yksityisen että julkisen puolen rakennus- ja kunnossapitokohteissa.Poliisi arvioi, että yritykset ovat jättäneet kaikkiaan 4,6 miljoonan euron verot maksamatta. Lisäksi on jätetty hoitamatta 1,3 miljoonan euron työeläkevakuutusmaksut.Poliisi julkaisi valokuvan, jossa näkyi jutun tutkinnan yhteydessä yksityisasunnosta takavarikoitu 500 euron seteleiden nippu. Niitä oli sadantuhannen euron arvosta.epäillään muun muassa törkeää veropetosta, törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta ja törkeää kirjanpitorikosta. Lisäksi on paljastunut myös muita epäiltyjä talousrikoksia ja ympäristörikoksia, kuten jätteiden luvatonta vientiä Viroon.”Esitutkinta oli erittäin vaativa, ja aktiivinen tutkinta kesti useita vuosia. Asian laajuuden vuoksi myös verotarkastukset kestivät noin kaksi vuotta”, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastajakrp:n tiedotteessa.Krp on tiedottanut tutkinnasta ensimmäisen kerran jo marraskuussa 2015. Rikostutkinnan yhteydessä on kuulusteltu kymmeniä ihmisiä.