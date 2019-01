Finnairin kapteeni oli lähdössä yli kahden promillen humalassa Rooman-lennolle – sai potkut ja käräjillä ehdollista vankeutta

Kotimaa

Finnairin kapteeni oli lähdössä yli kahden promillen humalassa Rooman-lennolle – sai potkut ja käräjillä ehdol

Finnairin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomion

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Itä-Uudenmaan

entinen lentäjä on tuomittu kolmen kuukauden ehdolliseen vankeuteen, koska hän oli lähdössä päihtyneenä lennolle.Kyse oli viime elokuisesta Finnairin lennosta Helsingistä Roomaan, jolle 44-vuotias kapteeni oli lähdössä tuomion mukaan yli kahden promillen humalassa.Kapteeni oli ennen kiinnijäämistään ehtinyt pitää perämiehen kanssa palaverin lentoon liittyvistä asioista, minkä lisäksi hän oli siirtynyt koneeseen ja tehnyt sille ulkoisen tarkastuksen. Myös matkustajia oli saapunut koneeseen ennen kuin kapteenilla kävi käry.Ilmoituksen päihde-epäilystä teki toinen Finnairin työntekijä. Paikalle hälytettiin poliisipartio, joka puhallutti kapteenin. Finnair purki tapauksen jälkeen lentäjän työsuhteen.mukaan entinen kapteeni tunnusti oikeudessa syyllisyytensä. Mies kuitenkin pyysi, että rangaistusta kohtuullistetaan sen vuoksi, että hän on menettänyt tapauksen vuoksi työpaikkansa ja lentolupakirjansa. Miehen mukaan hän ei enää voi toimia ainoassa ammatissa, johon on saanut koulutuksen.Oikeuden mukaan rangaistuksen kohtuullistamista puolsi kyseisessä tapauksessa aiheutuneiden seuraamusten ankaruus. Toisaalta taas oikeus kiinnitti huomiota siihen, että lentoliikenteessä noudatetaan alkoholin täysikieltoa ja mies on ammatiltaan lentokapteeni.”Hänen on täytynyt ymmärtää, että työsuhteen purkaminen ja lentolupakirjan menettäminen ovat hänen tekonsa hyvin todennäköisiä seuraamuksia”, oikeus totesi.käräjäoikeus katsoikin, ettei rangaistuksen kohtuullistamiselle on edellytyksiä. Oikeus katsoi, että oikeudenmukainen rangaistus ilmaliikennejuopumuksesta on tässä tapauksessa kolme kuukautta ehdollista vankeutta.Syyttäjä vaati kapteenille vähintään 80 päivää ehdollista vankeutta sekä vähintään 50 päivän suuruista oheissakkoa.