Kotimaa

Outokummussa ampumistapaus – Tutkitaan tapon yrityksenä

tapahtui varhain lauantaiaamuna ampumistapaus. Asiaa tutkitaan tapon yrityksenä.Rikos tapahtui yksityisasunnossa Outokummussa, jossa 30-vuotiasta miestä ammuttiin. Mies on tällä hetkellä sairaalahoidossa. Aikaisemmin poliisi tiedotti, että mies ei ole loukkaantunut vakavasti.asunnossa oli ammutun lisäksi yhdeksän muuta henkilöä. Poliisi on tavoittanut kaikki paikalla olleet henkilöt ja he ovat tällä hetkellä pidätettynä.Tapauksen tutkinta jatkuu kuulusteluilla ja tapahtumapaikkatutkinnalla. Poliisi ei kerro tapauksen yksityiskohdista enempää.