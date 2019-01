Lähestymisyrityksiä on ollut aina, mutta viime vuosina Oulussa on tapahtunut muutos, nuoret kertovat HS:lle – ”He ovat siirtyneet nuorempiin” HS:n Oulussa haastattelemien nuorten mukaan miesten lähestymisyritykset ovat viime vuosina muuttuneet arkipäiväisiksi ja niiden määrä on lisääntynyt.