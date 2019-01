Kotimaa

Poliisi: Taksikuski tunkeutui asunnolle Turussa, asiakas joutui seksuaalirikoksen uhriksi

Lounais-Suomen

Havainnot

poliisin saaman ilmoituksen mukaan taksin asiakas on neljän jälkeen sunnuntaiaamuna joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.Ilmoituksen mukaan ulkomaalaistaustainen taksinkuljettaja oli kyydin jälkeen tunkeutunut asiakkaansa asunnolle, jossa epäilty rikos on tapahtunut.Poliisi pyytää havaintoja tummahkosta henkilöautomallisesta taksista ja tämän kuljettajasta, joka on ajanut Turun keskustan ja Haritun kaupunginosan välillä.pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fiPoliisi ei tiedota asiasta tällä hetkellä tarkemmin.