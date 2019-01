Mies vangittiin tapon yrityksestä – Löi huoltoasemalla Joensuussa toista miestä kirveellä useita kertoja eri puolelle vartaloa

Kotimaa

Mies vangittiin tapon yrityksestä – Löi huoltoasemalla Joensuussa toista miestä kirveellä useita kertoja eri p

Pohjois-Karjalan

Tilanne

Poliisi

käräjäoikeus vangitsi tänään poliisin vaatimuksesta vuonna 1976 syntyneen liperiläisen miehen epäiltynä tapon yrityksestä, tiedottaa poliisi.Viime viikon torstaina Joensuussa huoltoaseman piha-alueella tapahtui tapon yritys.Tapauksella on runsaasti ulkopuolisia silminnäkijöitä, jonka vuoksi poliisilla on kohtuullisen hyvä käsitys tapahtumien kulusta.alkoi, kun kaksi toisensa entuudestaan tuntenutta seuruetta tapasivat toisensa huoltoaseman piha-alueella. Tapaaminen oli sovittu etukäteen, mutta sen yhteydessä syntyi riitaa, joka johti lopulta käsirysyyn.Riidan yhteydessä tapon yrityksestä epäilty mies löi vuonna 1970 syntynyttä joensuulaista asianomistajaa kirveellä useita kertoja eri puolelle vartaloa.Poliisi otti rikoksesta epäiltynä kiinni ensin kolme henkilöä. Kaksi muuta epäiltyä on vapautettu. Toista heistä epäillään yhtä törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Tämän hetkisen tiedon perusteella hänen epäillään yrittäneen lyödä yhtä asianomistajista kirveellä tilanteen aikana.löysi tekovälineeksi epäillyn kirveen tien pientareelta, rikoksesta epäiltyjen käyttämän pakoreitin varrelta.