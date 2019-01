Puolustusvoimain komentaja Lindberg allekirjoitti kymmenientuhansien arvoisen karenssisopimuksen: saa puoli vuotta palkkaa, vaikka on jäänyt eläkkeelle

Kotimaa

Puolustusvoimain komentaja Lindberg allekirjoitti kymmenientuhansien arvoisen karenssisopimuksen: saa puoli vu

Puolustusvoimain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Karenssin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puolustusministeriön