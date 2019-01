Kotimaa

Sisäministeriö selvityttää pakohuoneiden poistumis­turvallisuutta – Syynä Puolassa tammikuussa tapahtunut tuli

Sisäministeriö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakohuone