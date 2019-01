Kotimaa

Vaatimukset maahanmuuttajien kielitaidosta ovat kohtuuttomia, sanoo asiantuntija

Onko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotoutumiskoulutuksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eduskunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotouttamispalvelut

Pääkaupunkiseudulla