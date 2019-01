”Yritän olla miettimättä Konstantinin tulevaisuutta” – Vaikka joku maksaisikin huippukalliit lääkkeet, niistä ei olisi apua mikkeliläiselle pikkupojalle

Kotimaa

”Yritän olla miettimättä Konstantinin tulevaisuutta” – Vaikka joku maksaisikin huippukalliit lääkkeet, niistä

Jääkaapin ovessa on valokuva, jossa perheen kuopus Konstantin Koivula on yhden päivän ikäisenä. ”Hyvä muisto”, äiti Elina Kela sanoo ja ottaa kuvan käteensä. ”Jos on paha päivä, kurkkaan kuvaa. Kun muistan, mikä oli silloin ohi, en jaksa enää huolestua turhista.