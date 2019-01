Kotimaa

Osa ikäihmisistä kiertää eri lääkäreillä saadakseen pitää ajokorttinsa, sanoo asiantuntija

Yli 90-vuotiaiden ajokortillisten määrä on yli kymmenkertaistunut viidessä vuodessa.

Havaintokykyyn liittyy näön kunto mutta esimerkiksi myös se, kuinka nopeasti kuljettaja pystyy kääntämään päätään.

”Tiedetään, että osa iäkkäistä kuljettajista kiertää useita lääkäreitä saadakseen myönteisen ajolupalausunnon.”

