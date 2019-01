Kotimaa

Raahessa äitinsä ja 25-vuotiaan naisen murhista syytetty mies ei ymmärtänyt tekojaan

Raahen murhasta syytetty mies ei ymmärtänyt tekojaan, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos mielentilalausunnossaan. Oikeus määräsi aiemmin äidiltään ja 25-vuotiaalta naiselta hengen teräaseella viime syksynä riistäneen miehen mielentilatutkimukseen.Mies oli tunnustanut henkirikokset. Hän oli myös näyttänyt järven, johon oli heittänyt teräaseen. Lisäksi järvenpohjasta löytyi samanlainen muki, jollaisen mies kertoi sinne heittäneensä.nainen oli miehelle entuudestaan tuntematon. Nainen löytyi syyskuussa kuolleena tontilta Raahen keskustasta ja äiti kotoaan.Syyttäjän mukaan teräasetta kantanut mies lähti yöaikaan seuraamaan baarista itselleen ainakin enemmässä määrin tuntematonta naista. Syyttäjän mukaan mies löi ulkona naista useita kertoja teräaseella selkään.Mies oli jo pidempään suunnitellut jonkin väkivaltarikoksen toteuttamista niin, että kohteena olisi fyysisesti heikompi osapuoli ja nainen, syyttäjä kuvaili haastehakemuksessa. Hänen mukaansa miehen suhtautuminen naisiin oli vihamielistä ja halveksivaa, ja teko oli harkittu.päivää tämän jälkeen mies murhasi syyttäjän mukaan 65-vuotiaan äitinsä teräaseella. Myös tämä teko oli syyttäjän mukaan vakaasti harkittu, ja taustalla oli vihaa äitiä kohtaan.Mies on tunnustanut surmanneensa molemmat naiset mutta kiistänyt, että olisi harkinnut tekoja vakaasti. Tekoihin vaikutti miehen mukaan hänen terveydentilansa.Syytetty on sama mies, jonka seksikumppaneita poliisi etsi viime vuonna, koska mies on hiv-positiivinen. Miestä vastaan on nostettu syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Hänen epäillään olleen suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä kertomatta kumppanille sairaudesta.Miestä syytetään myös raiskauksen yrityksistä ja tapon yrityksestä muutama päivä ennen ensimmäistä henkirikosta.