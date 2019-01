Pohjanmaan poliisi epäilee 22-vuotiaan miehen hankkineen Ruotsista kahdeksan kiloa amfetamiinia – kotietsinnässä löytyi laiton pistooli ja varastettua omaisuutta

Kotimaa

epäilee seinäjokelaisen 22-vuotiaan miehen hankkineen vuoden 2018 aikana Ruotsista kaikkiaan yli kahdeksan kiloa amfetamiinia, Pohjanmaan poliisi kertoo tiedotteessa.Ruotsalaisen 21-vuotiaan miehen epäillään tuoneen huumeet Ruotsista Suomen puolelle Tornioon. Huumeet on myyty Pohjanmaalla ja muualla Suomessa.on selvinnyt, että Vaasassa ja myöhemmin Seinäjoella asunut 22-vuotias mies on hankkinut amfetamiinia Ruotsista Tornion kautta kaikkiaan seitsemän kertaa.Huume on myyty ja välitetty Pohjanmaan lisäksi muualle Suomeen. Osa amfetamiinista on siirretty epäillyn samanikäiselle kauhavalaiselle tekijäkumppanille, joka on myynyt huumeet eteenpäin, poliisi kertoo.otti seinäjokelaisen pääepäillyn kiinni viime marraskuun alussa Kokkolassa, kun tämä oli palaamassa Torniosta huumeenhakumatkalta 20- ja 21-vuotiaiden kauhajokelaisten naisten kanssa. Poliisi takavarikoi seurueen autosta neljä kiloa amfetamiinia.Tapaukseen liittyen vangittuna on ollut seitsemän ihmistä, joista osa on vapautettu. Lisäksi pidätettyjä on ollut muutama.Suomessa on vangittu muiden muassa 18-vuotias Ruotsissa asuva nainen, jonka poliisi epäilee tuoneen yhdessä 21-vuotiaan ruotsalaismiehen kanssa viime marraskuussa neljän kilon amfetamiinierän Ruotsista Suomen puolelle Tornioon.Ruotsalaismies on poliisin mukaan luovutettu Suomeen.yhteydessä poliisi on tutkinut muun muassa törkeää rahanpesua ja rekisterimerkintärikoksia. Ne liittyvät siihen, että seinäjokelaisen miehen omaisuutta on ollut muiden henkilöiden nimissä. Lisäksi hänen huumausainekaupasta saamiaan rahoja on ollut säilytettävänä kauhavalaisella miehellä.Poliisi on tehnyt seinäjokelaisen miehen asuntoon kotietsinnän, jossa on löydetty muun muassa laiton pistooli, anastettua omaisuutta, dopingaineita ja pieniä määriä erilaisia huumausaineita.Tapaus siirtyy syyteharkintaan lähiaikoina.