Itä- ja Pohjois-Suomessa luvassa jopa 30 astetta pakkasta – Ilmatieteen laitos antoi harvinaisen pakkasvaroituksen

Kotimaa

Itä- ja Pohjois-Suomessa luvassa jopa 30 astetta pakkasta – Ilmatieteen laitos antoi harvinaisen pakkasvaroitu

Pakkasvaroitus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy