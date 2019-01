Kotimaa

Mies etsi riita­kumppaniaan eri puolilta Lahtea, yritti ajaa tämän päälle autolla ja lopulta onnistui – yliaja

Vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1996 syntynyt mies yritti kaksi kertaa murhata toisen miehen ajamalla tämän päälle Lahdessa. Toinen yritys onnistui, selviää perjantaina julki tulleesta syytteestä.Molemmat yliajoyritykset tapahtuivat syytekirjelmän mukaan samalla kadulla 28. syyskuuta viime vuonna, ja niiden välissä oli nelisenkymmentä minuuttia.”(Uhri) ei ole ennättänyt väistää, vaan on jäänyt auton alle ja kuollut rintakehän murskavamman sekä lantion ja olkaluun murtumien seurauksena”, syytteessä sanotaan.syytetty mies on myöntänyt tapelleensa ja riidelleensä samanikäisen uhrin kanssa. Yhteenoton jälkeen hän oli etsinyt uhria eri paikoista ja muutaman tunnin kuluttua ajanut tämän päälle autolla.Riidatonta on haastehakemuksen mukaan niin ikään se, että syytetty ajoi kadulla runsasta ylinopeutta, ei soittanut apua yliajon jälkeen ja pyysi tämän jälkeen toista henkilöä piilottamaan auton ja avaimet.Miestä syytetään myös pahoinpitelystä ja järjestystä yllä pitävän henkilön vastustamisesta.