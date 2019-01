Kotimaa

Ulkoministeriöltä sähköpostilla huijatut Kirgisian kehitys­apurahat päätyivät kolmanteen valtioon

Ulkoministeriöltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rikos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministeriön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministeriön