Kypärät korvasivat jättitupsupipot laskettelurinteessä – Nämä asiat todistavat, että olemme paljon järkevämpiä kuin 20 vuotta sitten

Kotimaa

Kypärät korvasivat jättitupsupipot laskettelurinteessä – Nämä asiat todistavat, että olemme paljon järkevämpiä

Suomalaiset

Kypärä pysyy päässä rinteessä

teillä tulee nyt vastaan pyöräilijöitä, joilla on yllään musta kauluri – kahden nuoren ruotsalais naisen keksintö menee kuin kuumille kiville

Kelkkailijatkin ovat kunnostautuneet

Kypärä päässä muuallakin

Turvavyö muistetaan paremmin

Pipo muuttui nolosta muodikkaaksi