”Alkoholin hankkimiseen ei itse tarvitse edes tehdä aloitetta” – HS selvitti, kuinka Suomen nuoret juovat

Kun alaikäinen

Kuinka moni nuori juo alkoholia?

”Kavereistani ehkä yksi tai kaksi juo säännöllisesti. Muut ehkä uutenavuotena tai jos on joku kevätjuhla.” (Tyttö, 15)

”Ehkä puolet kavereista käyttää, puolet ei. – – Bileissä on aina ollut muitakin, jotka eivät juo, joten ei minua ole sillä tavalla painostettu juomaan.” (Tyttö, 17) ”Minusta on ainakin tosi arvostettavaa, jos joku ei halua juoda, vaikka tarjotaan.” (Poika, 16)

Miten juominen on muuttunut?

”Ei ole [nuorten mielestä] hyväksyttävää juoda liikaa. Silloin nekin, jotka pysyvät kohtuudessa, joutuvat huolehtimaan kavereista ja siivoamaan oksennuksia.” (Poika, 16) ”Silloin, kun aloiteltiin juomista, puheet olivat kovia. Nykyään ei arvosteta sitä, että juodaan paljon.” (Poika, 16)

”Aika monella on käynyt niin, että alkoholia on kokeiltu muutama kerta ja sitten siitä on mennyt maku. Minäkin olen kokeillut pari kertaa, mutta ei se oikein sopinut minulle.” (Tyttö, 15)

Mitä ja missä tilanteissa juodaan?

”Aina on joku, jolla on kämppä tyhjänä.” (Tyttö, 15)

”Ne, jotka juovat säännöllisesti, juovat kovia. Sillä säästää rahaa.” (Poika, 16) ”Juodaan sitä mitä saa.” (Tyttö, 15)

Mistä alkoholia saadaan?

Espad-tutkimuksessa

”Jos on ollut esimerkiksi perhetapahtuma, on kysytty, että haluatko maistaa vaikka kuohuviiniä.” (Tyttö, 17) ”Sitäkin olen kuullut, että vanhemmat hakevat lapsilleen juomia, usein vähän ja mietoja. Etteivät he ostaisi pulloa joltain Jaskalta metsän keskellä.” (Poika, 16)

”Jos oikeasti yrittää, niin aina hakiksia [alkoholin hakijoita] löytyy. Yleensä joku kaverin kaveri.” (Tyttö, 15) ”Itse ei tarvitse edes tehdä aloitetta, kun liikkuu steissillä perjantai-iltana.” (Poika, 16)

Viime vuoden

Niistä

Kuka alkoholia juo?

Pojat

”Lukioissakin on tosi paljon eroja. Ainakin Alppilan lukio tunnetaan hyvistä bileistä. Eikä voi yleistää sillä tavalla, että amiksessa kaikki bilettäisivät.” (Poika, 16)

Erilaisilla

Korostuuko juominen huono-osaisilla nuorilla?

Ne nuoret,

Aikuisia

”Jos vähän kärjistää, niin ’paremmissa’ kouluissa juodaan enemmän kohtuudella.” (Poika, 16)

”Jotkut ehkä juovat vähän ongelmiinkin.” (Tyttö, 15)

”Tiedän yhden kaverin, jolla on ongelmia kotona eikä hän viihdy enää siellä ollenkaan. Alkoholia on alkanut mennä aika paljon. Kyllä se varmaan vaikuttaa.” (Poika, 16)

Terveystapatutkimuksen

Onko alkoholi vaihtunut muihin päihteisiin?

Nuorten

”Pilven poltto on helpottunut. Mutta yleensä ne, jotka polttavat pilveä, ovat käyttäneet myös alkoholia.” (Poika, 16)

”Huumeisiin on varmaan isompi kynnys siirtyä kuin raittiudesta alkoholiin. Uskon, että useampi tiedostaa, että niistä on vähän eri asia jäädä kiinni.” (Poika, 16)