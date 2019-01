Kotimaa

Tulli takavarikoi lähes 2 000 huume­lääke­tablettia

Tulli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tullin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulli

pysäytti kaksi Subutex-huumelääketablettien luvattomasta maahantuonnista epäiltyä ihmistä viime marraskuussa Helsingin Länsisatamassa heidän saapuessaan matkustaja-aluksella Tallinnasta Suomeen. Tulli kertoi asiasta lauantaina.Tulli takavarikoi epäiltyjen hallusta noin 1 800 tablettia, jotka oli kätketty epäiltyjen maahantuomien olutlaatikoiden sisälle, tiedotteessa kerrotaan.Tabletit oli tarkoitus levittää Turun seudulle.esitutkinnan mukaan Subutex-huumelääketablettien luvattomasta maahantuonnista epäillään kolmea henkilöä. Kaksi epäillyistä matkusti eri aikoihin Suomesta Ranskaan, jossa he hankkivat tabletit paikalliselta huumausaineiden myyjältä.Toinen epäillyistä palasi Suomeen, ja toinen matkusti huumelääketablettien kanssa Ranskasta Viroon. Kolmas epäillyistä tapasi Viroon matkustaneen epäillyn Virossa, josta he toivat tabletit luvattomasti Suomeen.Tullin takavarikoimien Subutex-tablettien katukauppa-arvo olisi ollut yhteensä noin 63 000 euroa. Suonensisäisesti käytettynä Tullin takavarikkomäärästä olisi saanut yhteensä noin 7 200 käyttöannosta, tiedotteessa kerrotaan.Huumelääketablettien vaikuttava aine on buprenorfiini, ja Subutex on sen yleisin kauppanimi.on tehnyt tapauksen esitutkinnan aikana yhteistyötä muiden Suomen ja EU-maiden esitutkintaviranomaisten kanssa.Tulli on tutkinut tapausta törkeänä huumausainerikoksena.Tapauksen esitutkinta on päättynyt, ja se on siirtynyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.