astuu voimaan kahden kuukauden päästä. Tai ei ehkä silloin vaan vasta myöhemmin, ellei sitten koko hommaa peruta. Jos ei peruta, niin ehkä lykätään, pehmustetaan sopimuksella tai pudotaan suoraan kovaan brexitiin.Brexitissä Britannia on saanut oman sote-painajaisensa, jossa keskenään eripurainen hallitus ei itsekään tiedä, mitä se tahtoo vai tahtooko mitään. Hallituksen hajanaisuus heijastelee koko kansakunnan tilaa. Brexit-äänestyksessä vain 51,9 prosenttia briteistä äänesti muutoksen puolesta, eikä yhdessäkään vaalipiirissä brexitin kannatus noussut 60 prosenttiin. Niukalla enemmistöllä saatu brexit ei ole koskaan vakuuttanut toista puolta kansasta.Ei silti, eivät brexitin kannattajatkaan ole kadonneet minnekään, ja nyt arvioidaan, että EU:hun jäämistä kannattaa vain niukka enemmistö.umpikujaan ajautui myös Katalonian itsenäistyminen, jota kansanäänestykset vuosina 2014 ja 2017 näyttivät vahvasti tukevan.Näyttivät, sillä itsenäisyyden vastustajat boikotoivat Espanjan keskushallinnon laittomina pitämiä äänestyksiä ja äänestysprosentti jäi hyvin matalaksi. Skotlannissa taas itsenäistymisen kannattajat jäivät vuonna 2014 vähemmistöön (44,7%) vilkkaassa äänestyksessä, mutta unelma indyref2:sta elää silti vahvana.riippumatta siitä, mitä mieltä on brexitistä tai Katalonian tai Skotlannin itsenäistymisestä, on selvä, että jokin näissä hankkeissa on mennyt pieleen ja jakaa kansaa tavalla, joka ei ole kenenkään etu, ellei sitten vastakkainasettelulla elävien populistien.Syykin tähän on helppo nähdä. Kaikki ovat hankkeita, jotka muuttavat yhteiskuntaa syvällisesti, suuria irtiottoja menneisyydestä ja hyppyjä uuteen ja ainakin osittain tuntemattomaan tilanteeseen.Britanniassa ei vielä tiedetä, tuleeko eroa vai ei ja millainen tulee, jos on tullakseen. Varmaa sen sijaan on kansan jyrkkä jakautuminen: brexitin puolella joko ollaan täysin sydämin tai sitten sitä inhotaan syvästi.Kansa on jakautunut, eikä maaliskuun 29. päivä poista tuota jakautumista, tapahtuu mitä tahansa. Brexitin tuleminen tai tulematta jääminen jättää puolet kansasta pettyneeksi ja vihaiseksi.on ollut se, että suureen muutokseen on lähdetty niukalla enemmistöllä ja nopealla aikataululla, hankkimatta ensin suunnitelmalle laajaa tukea kansan keskuudessa.Suureen yhteiskunnalliseen murrokseen täytyy lähteä vankalta pohjalta, ei hätiköiden ja niukan enemmistön turvin. Ei EU:hun pitäisi liittyä tai siitä erota kapean marginaalin turvin, ja yhtä lailla vaikkapa Nato-kynnys on syytä pitää korkeana. Tai puolustusliitto Natosta eroaminen, jos maa jo kuuluu siihen. Eihän perustuslakiakaan muuteta yksinkertaisella enemmistöllä.samankaltaista on myös kotoisessa sote-sekoilussa, jossa yhteiskunnalle keskeistä terveydenhoitojärjestelmää on lähdetty myllertämään niin, ettei hallitus itsekään tiedä, mitä se tahtoo, eikä oppositiota ole kysytty mukaan miettimään, saati että kansan ääntä olisi haluttu kuulla.Elleivät kysymyksessä olisi vakavat asiat, brexitiin ja soteen voisi suhtautua riemukkaina farsseina, joiden käänteille voi nauraa kyynelet silmissä. Nytkin näitä tosin seuraa silmät kyynelissä.