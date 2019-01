Kotimaa

Jos koulunkäynti jää peruskouluun, riski syyllistyä rikoksiin kasvaa pojilla, kertoo suomalaistutkimus

Uusi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eroja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tutkijat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy