Kotimaa

Miehen epäillään video­kuvanneen ihmisiä salaa ammatti­korkea­koulun vessassa Lappeen­rannassa

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esitutkinnassa

epäilee, että Lappeenrannassa sijaitsevan Saimaan ammattikorkeakoulun päärakennuksen julkisten tilojen kahdessa esteettömässä invavessassa on videokuvattu salaa siellä käyneitä henkilöitä.Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä salakatselu. Epäilty rikos on tapahtunut huhtikuun ja syyskuun 2018 välisenä aikana.Poliisilla on ollut kiinniotettuna ja pidätettynä vuonna 1982 syntynyt lappeenrantalainen mies, joka on vapautettu.Esitutkinnassa mies myönsi kuvanneensa salaa tiloissa olleita henkilöitä, kertoo poliisi. Teossa käytetty kamera ja kuvattu materiaali ovat poliisin hallussa.selvisi poliisin mukaan myös, että epäilty on toiminut yksin eikä kuvattua materiaalia ole levitetty mihinkään. Suurinta osaa kyseisissä wc-tiloissa käyneistä henkilöistä ei voi videomateriaalista tunnistaa.Poliisi ei kerro kuvattujen henkilöiden tarkkaa lukumäärää, mutta toteaa sen olevan suuri.Jos kyseisissä ensimmäisen ja kolmannen kerroksen wc-tiloissa tapahtuma-aikavälillä käyneet henkilöt haluavat asiasta lisätietoa tai heillä on muuten asiaan liittyvää tietoa, voivat he ottaa yhteyttä Lappeenrannan poliisiaseman rikostutkinnan sähköpostiin: rikostorjunta.etela-karjala@poliisi.fiTässä vaiheessa esitutkintaa poliisi ei tiedota asiasta enempää.