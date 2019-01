Kotimaa

Hoivayhtiö Attendon työntekijät kertoivat Tehylle: Potilaiden turvallisuus vaarassa

Sosiaali-

Tehyn

Työvuoroista

Attendo

ja terveysalan ammattijärjestö Tehy varoittaa, että hoivapalveluja tarjoavassa Attendossa jatkuva kiire vaarantaa potilaiden turvallisuuden. Varoitus perustuu Attendossa työskenteleville tehyläisille vuodenvaihteessa tehtyyn kyselyyn.Vastausten perusteella myös Attendossa potilaiden hoidon laatu on puutteellista ja hoitajia on usein liian vähän työvuoroissa.Kyselyyn vastasi 300 tehyläistä. Heistä valtaosa työskentelee vanhuspalveluissa.mukaan jatkuva kiire aiheuttaa vaaraa potilaille, esimerkiksi lääkinnässä voi ilmetä puutteita. ”Hoidon laatu kärsii ja esimerkiksi ulkoiluun sekä viriketoimintaan ei ole aikaa”, Tehy arvostelee tiedotteessaan.”Työntekijät ovat huolissaan kiireen aiheuttamista virheistä, ja he ovat turhautuneita siitä, että hoidon laadusta on jatkuvasti tingittävä. Jopa 70 prosenttia vastaajista koki, ettei heillä ole aikaa vastata potilaan tarpeisiin.”puuttuu jatkuvasti ihmisiä, ja erityisesti viikonloppuina on vajausta. Työntekijät kokevat, ettei asiakkaina olevia vanhuksia ja mielenterveyskuntoutujia pystytä hoitamaan tarpeeksi hyvin. Usein hoitaja joutuu tekemään ylipitkää vuoroa, kun ei saada sijaista.Peräti 56 sanoi, että potilaiden tuvallisuus oli vaarantunut edellisen kuukauden aikana. Jopa muistisairaita joudutaan jättämään ilman valvontaa yhteisiin tiloihin.Koska hoitajia on liian vähän, sattuu kaatumisia. Kuolemankin hetkellä potilas saattaa jäädä yksin, koska saattohoitoon ei saada lisää työntekijöitä.julkaisi 29. päivä tiistaina verkkosivuillaan kommentin, jossa se vastasi tiedotusvälineissä olleisiin kriittisiin juttuihin Attendosta.Attendo sanoi olevansa syvästi pahoillaan esiin nostetuista ongelmatapauksista ja vakuutti ryhtyneensä nopeasti korjaamaan niitä aina, kun ne ovat tulleet sen tietoon.