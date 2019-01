Kotimaa

Esperi Care -yhtiön vanhusten­hoidon yksikön kahden entisen päällikön kanssa. Kumpikin irtisanoutui jo muutama vuosi sitten työstään, koska he eivät voineet eettisistä syistä toteuttaa esimiehiltään saamiaan ohjeita.Heidän työpaikkansa olivat eri puolilla Suomea. Molempien kokemuksia yhdistää erittäin laskelmoitu ja suunnitelmallinen liiketoiminta­malli, jonka punaisena lankana oli säästää henkilöstökustannuksista. Kumpikin kieltäytyy esiintymästä nimellään vedoten esimiehinä allekirjoittamaansa vaitiolosopimukseen ja työskentelyynsä alalla.syy oli henkilökunnan täysin sietämätön kohtelu. Esperi Caren toimitusjohtajan suora alainen tarkasti tekemäni työvuorolistat ja nipisti niistä aina tunteja pois”, kertoo pääkaupunkiseudulla työskennellyt entinen hoivakodin päällikkö.Länsi-Suomessa toiminut vanhusten hoivakodin entinen esimies kertoo, että Esperi Caren johto määräsi suunnitelmallisesti vähentämään työvuorolistasta viisi prosenttia hoitajien työtunteja. Sadan prosentin työtuntimäärä oli määritelty kunnan kanssa sovitussa ostopalvelusopimuksessa.”Meidät pakotettiin alimiehitykseen. Se sadan prosentinkaan taso ei olisi riittänyt hyvään hoivaan. Ja sitten kun ihmisiä oli sairaana, jäätiin runsaasti alle 95 prosentin.”Vanhusten hoitaminen on ihmistyövoimaa vaativa ala, joten työvoimakustannukset ovat suurin kiinteä kuluerä. Voiton tekeminen ja hyvän hoidon toteutuminen ovat hoitoalalla erittäin vaativa yhtälö.työskennellyt entinen päällikkö kertoo, että hänen työhaastattelussaan Esperi Caren nyt irtisanoutunut toimitusjohtaja listasi mahdolliselle tulevalle alaiselleen säästöjä. Tavoitteena oli säästää ensin siivouksesta, sitten ruoasta ja kolmanneksi vanhusten hoidosta.Johdon esimiehille antaman ohjeistuksen mukaan sijaisia piti hankkia niin, että hoitaja tulisi aamulla kiireiseen aikaan kahdeksi tunniksi töihin, menisi välillä kotiin ja palaisi jälleen iltatoimien aikaan kahdeksi tunniksi töihin.Pääkaupunkiseudulla kehotettiin suosimaan vieraskielisiä sijaisia, sillä he eivät todennäköisesti olisi yhtä hyvin perillä työlainsäädännöstä kuin suomalaiset. Länsi-Suomessa työskennelleen yksikön johtajan mukaan töihin sai ”ne hoitajat, jotka eivät muualle pääse”.yrityksellä pitää olla hyvä ja tarkka liiketoimintasuunnitelma. Esperi Caren tapauksessa suunnitelma on viilattu hyvin yksityiskohtaiseksi.Voiton puristaminen viivan alle on heijastunut hoitoon muun muassa näin:Vanhuksia ei pystytä nostamaan, koska siihen tarvittaisiin kaksi hoitajaa. Hädän hetkellä vanhus joutuu odottamaan, koska hoitaja ei ehdi hänen luokseen.Vanhus saa lääkkeensä hoitajalta, jolla ei ole lääkelupaa.Ruoka ei maistu, koska aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan yhteisbudjetti henkeä kohden on niin pieni.on hoiva-alan yritysten yritysvastuu?Hoivapalveluita tuottavien Attendon ja Mehiläisen verkkosivuilla on yritysvastuun ohjelmat. Esperi Care puolestaan kertoo sivuillaan viisi arvoaan. Ne ovat lämminhenkisyys, luotettavuus, avoimuus, asiakaskeskeisyys ja tuloksellisuus.Vain viimeinen vaikuttaa viime päivien valossa uskottavalta.