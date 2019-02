Kotimaa

STT:lle myönnettiin 1,5 miljoonan euron valtionavustus

ja viestintäministeriö on myöntänyt 1,5 miljoonan euron valtionavustuksen uutistoimisto STT:lle.Samalla yhtiölle on asetettu julkisen palvelun velvoite tuottaa uutistoimistopalvelua avoimin ja syrjimättömin ehdoin.Tuki on määräaikainen ja sillä pyritään varmistamaan yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus ja tukemaan kansallisen uutistoimiston uudistumista.on toimittanut ministeriölle alustavan suunnitelman yhtiön talouden vakauttamisesta sekä yhtiön toiminnan kehittämisestä. Uutistoimisto kertoo hyödyntävänsä muun muassa robotiikkaa ja keinoälyä. Suunnitelmien perusteella STT:llä voidaan arvioida olevan riittävät edellytykset yhtiön toiminnan vakauttamiseksi, tiedottaa liikenne- ja viestintäministeriö.Valtioneuvosto antoi asetuksen kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisesta syyskuussa 2018.