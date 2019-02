Hedelmöityshoitoihin hakeutuvista puolet on yli 35-vuotiaita – Yli 40-vuotiaille naisille omien solujen toimimattomuus voi tulla hyvinkin suurena yllätyksenä

Kotimaa

Hedelmöityshoitoihin hakeutuvista puolet on yli 35-vuotiaita – Yli 40-vuotiaille naisille omien solujen toimim

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Inova-klinikan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tällä hetkellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy