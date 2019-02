Myynti-ilmoitukset punaisista tuvista tiivistävät kiinteistövälittäjien suosikkihokeman ”sijainti, sijainti, sijanti”

Kotimaa

Myynti-ilmoitukset punaisista tuvista tiivistävät kiinteistövälittäjien suosikkihokeman ”sijainti, sijainti, s

Kaksi

Mutta

punaista tupaa, kaksi erilaista todellisuutta. Kumpikin omalla pihalla ja neliöitä noin kolmekymmentäviisi. Eroja niillä on noin kymmenen ikävuotta, yli hehtaari pihapinta-alaa ja 211 000 euroa.Nopea selitys valtavaan hintaeroon on yksinkertaisesti se, että taloista toinen sijaitsee pienessä, noin 1 100 asukkaan Merijärvellä Pohjois-Pohjanmaalla ja toinen Helsingin Puistolassa. Merijärven punaisen kiinteistön hinta on asuntokauppasivusto Oikotiellä 19 900 euroa ja Puistolan talo 230 000 euroa.miksi näin valtava ero?”Sijainti, sijainti, sijainti”, vastaa rekisteripäällikkö Taisto Toppinen https://www.hs.fi/haku/?query=taisto+toppinen Maanmittauslaitokselta.

Merijärvellä

Puistola sijaitsee Helsingissä, joka on viime vuosikymmenien suurin muuttovoittokunta https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005915731.html Suomessa. Helsingin asukasmäärä kasvoi 8 091 ihmisellä vuonna 2017. Se on kymmenen kertaa koko Merijärven asukasmäärä. Muuttovoitto muualta Suomesta oli 3 372 henkeä. Suurin osa väkimäärän kasvusta tulee ulkomailta.Puistolasta on kaupungin ytimeen hyvät yhteydet, palvelut ja kaikenlainen kunnallistekniikka pelaa.sijaitsevan tuvan tilannetta voisi luonnehtia sanomalla, että omaa tilaa riittää. Google Mapsin avaama näkymä esittää ehkä kevättalvista maisemaa, jota hallitsevat lumen alta pilkottavat pellot, metsänlaita ja lähes vuosisadan maata kohti painamat ladot.On eräs toinenkin asia.”Ydinasia on sillä tavalla, että meillä on maaseutu autioitunut jo 1960-luvulta ja pienet tilat hävinneet”, sanoo Toppinen.Osaltaan maaseutua tyhjensi se, että suomalaiset muuttivat paitsi kaupunkeihin myös Ruotsiin. Muuttoliike tasoittui sittemmin jo hetkeksi, mutta 2010-luvulla muuttovirrat ovat jälleen liikkuneet maalta ja taantuneista pienemmistä kaupungeista isompiin kaupunkeihin, maakuntakeskuksiin. Pohjois-Pohjanmaalla suunta on saattanut olla esimerkiksi Oulu.

Mitä

Puistolan

Oikotie on osa Sanoma Media Finland liiketoimintaryhmää, johon myös Helsingin Sanomat kuuluu.

syrjemmässä myytävä kohde on, sitä vaikeampi se on myydä.Kiinteistö voi olla rakennusteknisesti vaikka kuinka arvokas tai iso, mutta kun markkinat puuttuvat, hinta on sen mukainen.”Ei ole ostajia tai he ovat erittäin satunnaisia. Kiinteistömarkkinat eivät vain toimi ja hinta voi olla mitä tahansa, millä myyjä arvelee kohteen menevän kaupaksi”, Toppinen kertoo.Syrjäseudulla kaupantekoa vaikeuttaa vielä sekin, että myös kiinteistön ylläpito ja kiinteistövero jäävät omistajan maksettaviksi.”Vastavuoroisesti Helsingin seudulla tilanne on se, että näitä idyllisiä pieniä omakotitaloja ei ole usein tarjolla.”punaisen tuvan kaupan kylkiäisinä ostaja saa 517 neliömetriä omaa pihaa. Toppisen mukaan se on normaalin helsinkiläisen tontin verran.Myytävä tontti on oma ja siinä on rakennusoikeutta jäljellä 70 neliömetriä. Myös se voi Toppisen mukaan nostaa kaupattavan kohteen arvoa.”Tontteja ei ole tarjolla arvostetuilla, idyllisillä ja mukavilla asuinalueilla lähellä Helsingin keskikaupunkia.””Tässä on mukana tekijöitä, jotka ruokkivat Puistolan tontin arvoa ja tulevaa arvokehitystä. Merijärvellä asiat ovat juuri päinvastoin. Asia on näin raadollisen yksinkertainen”, Toppinen sanoo.