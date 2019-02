Rattijuopot työllistivät poliisia viikonloppuna – Etsintäkuulutettu sammui terassille, toinen kuljettaja törmäsi poliisiautoon ja yritti piiloutua lumikasaan

Kotimaa

Rattijuopot työllistivät poliisia viikonloppuna – Etsintäkuulutettu sammui terassille, toinen kuljettaja törmä

Poliisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kangasalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lempäälässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyväskylässä

on pidetty viikonloppuna kiireisenä. Talvisessa säässä eteläisessä ja keskisessä Suomessa on sattunut ulosajoja, mutta poliisia työllistäneiden kolareiden pääsyy on ollut kuitenkin alkoholi.Poliisi kertoo tiedotteessa useista kolareista ja ulosajoista, jotka ovat sattuneet lauantai-illan ja sunnuntaiaamun välisenä aikana.poliisipartio yritti pysäyttää henkilöauton ennen kolmea aamuyöllä. Auton kuljettaja ei kuitenkaan pysähtynyt, vaan jatkoi matkaansa ja suistui lumikinokseen. Kuljettaja pääsi pois penkasta peruuttamalla, mutta törmäsi samalla poliisiauton keulaan. Poliisiauto vaurioitui törmäyksessä lievästi.Auto pääsi vieläkin jatkamaan matkaansa mutta ajautui pian toiseen lumikinokseen. Sen jälkeen kuljettaja nousi autosta, lähti juoksemaan karkuun ja yritti piiloutua lumikasaan.Kinoksesta tavoitettu 22-vuotias mies ei suostunut puhalluskokeeseen, mutta verikokeen perusteella häntä epäillään rattijuopumuksesta. Miestä epäillään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, liikennerikkomuksesta ja haitanteosta virkamiehelle.poliisi sai puoli kymmenen aikaan illalla ilmoituksen henkilöautosta, jonka kuljettajaa arveltiin päihtyneeksi. Auto tuli partiota vastaan, jolloin poliisipartio kääntyi sen perään. Auto pysäytettiin, mutta kun poliisimies ehti etuoven kohdalle, kuljettaja lähti ajamaan kovalla vauhdilla pakoon.Partio menetti hetkeksi näköyhteyden autoon. Se löytyi pian tieltä ulos ajaneena, mutta kuljettaja oli poistunut paikalta. Poliisi löysi miehen lähistöllä olevan rakennuksen terassilta sammuneena.Veren alkoholipitoisuus ylitti törkeän rattijuopumuksen rajan. Miehellä oli myös useita voimassaolevia etsintäkuulutuksia. Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.Verikokeen jälkeen mies vietiin Kylmäkosken vankilaan.henkilöauto suistui tieltä lauantaina iltapäivällä. Auto pyöri ajoradalla useita kertoja ja päätyi sen oikeaan reunaan keula tulosuuntaan päin.Henkilöauton 20-vuotias kuljettaja puhalsi yli törkeän rattijuopumuksen rajan. Mies määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon ja hänen ajokorttinsa takavarikoitiin. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.