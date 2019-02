180 kilometrin tuntivauhdilla liikkunut matkustajajuna törmäsi kaivinkoneeseen Parkanossa – kukaan ei loukkaantunut

Kotimaa

180 kilometrin tuntivauhdilla liikkunut matkustajajuna törmäsi kaivinkoneeseen Parkanossa – kukaan ei loukkaan

Parkanossa

sattui sunnuntaina iltapäivällä raideliikenneonnettomuus, kun Intercity-juna törmäsi rata-alueella huoltotöissä olleeseen kaivinkoneeseen.Nopeutta törmäyshetkellä oli 180 kilometriä tunnissa.Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä ja lääkärihelikopteri. HS:n saamien tietojen mukaan pelastushenkilöstö on tarkastanut matkustajien kunnon, eikä kukaan ole loukkaantunut.Myös veturinkuljettaja ja kaivinkoneen kuljettaja ovat alkutietojen perusteella kunnossa.Juna on tällä hetkellä pysähdyksissä, eikä muu liikenne kulje aseman ohi.