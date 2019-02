Juha-Matti Asikaisen auto makaa lumikinoksessa, lasku ruuhkamaksusta väittää sen olleen vastikään Ruotsissa – Suomeen saapuvien haamulaskujen syy on mysteeri myös Autoliitolle

Kotimaa

Juha-Matti Asikaisen auto makaa lumikinoksessa, lasku ruuhkamaksusta väittää sen olleen vastikään Ruotsissa –

Kiteen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruotsissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Autoliitolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pulksten-Asikainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy