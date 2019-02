Kotimaa

Ruotsinlaivalla ilmeni tuhka­rokkotapaus – THL kehottaa laivalla matkustaneita tarkistamaan oman suojansa

on todettu tuhkarokkotapaus aikuisella, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartunta liittyy aiemmin Suomessa vahvistettuun tuhkarokkotapaukseen.THL:n mukaan henkilö on matkustanut 1.–3. helmikuuta Silja Linen risteilyllä Helsingistä Tukholmaan ja takaisin. Tänä aikana hän on saattanut altistaa muita tuhkarokolle.sairastunut matkusti Silja Serenadella Helsingistä Tukholmaan perjantaina 1. helmikuuta. Hän palasi Helsinkiin lauantaina 2. helmikuuta samalla laivalla. Laiva saapui Helsinkiin sunnuntaiaamuna kello 10.30.Tallink Silja pyrkii ottamaan yhteyttä matkustajiin, jotka matkustivat samalla laivavuorolla.samalla laivayhteydellä matkustaneita tarkistamaan, onko oma suoja kunnossa. Jos on sairastanut tuhkarokon, ei rokotetta tarvita.”Kaksi MPR-rokotetta antaa hyvän suojan rokotetta vastaan. jos lapsi on saanut rokotusohjelman mukaisesti ensimmäisen annoksen rokotetta, toista annosta ei tarvitse aikaistaa”, THL tiedottaa.Terveyskeskukseen on otettava viipymättä yhteyttä, jos oma tai lapsen rokotussuoja puuttuu tai ei tiedä sairastaneensa tuhkarokkoa.THL:n mukaan jos tuhkarokkoon sopivia oireita ilmaantuu kolmen viikon kuluessa matkan jälkeen, on ensin otettava puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tarkempia ohjeita varten.Tuhkarokon ensioireet alkavat yleensä 9–11 vuorokauden kuluttua altistumisesta. Ensioireita ovat korkea kuume ja hengitystieoireet. Ihottuma alkaa yleensä 3–5 vuorokauden kuluttua ensioireista ja kestää runsaan viikon.