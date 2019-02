Kotimaa

Uuraisten ja Loimaan epäillyillä bussikaappauksilla ei yhteyttä – KRP:n mukaan epäillyt olivat sekavassa tila

ja Loimaan epäiltyjen bussikaappausten tutkinnassa ei ole poliisin mukaan tullut ilmi seikkoja, jotka yhdistäisivät tapaukset toisiinsa, eivätkä miehet ole tutkinnan perusteella tunteneet toisiaan. Kumpikin oli poliisin mukaan sekavassa tilassa hyökätessään kuskin kimppuun.Keskusrikospoliisi tiedotti tänään, että tapausten esitutkinta on valmis ja ne siirtyvät syyteharkintaan.Kummassakin tapauksessa noin 30-vuotias mies kävi bussikuskin kimppuun kesken ajon joulukuun alussa peräkkäisinä päivinä. Ensimmäinen tapauksista sattui Varsinais-Suomessa Loimaalla ja toinen Keski-Suomessa Uuraisilla.Neljäs päivä joulukuuta tapahtuneessa välikohtauksessa epäilty tarttui poliisin mukaan linja-auton rattiin ja onnistui vääntämään siitä niin, että linja-auto ohjautui vastaantulevien kaistalle ja osui toiseen linja-autoon. Bussit kolhiintuivat, mutta kukaan ei loukkaantunut. Bussin nopeus oli tuolloin noin 35 kilometriä tunnissa.Mies ei ole kuulusteluissa antanut selvitystä teolle, ja näin ollen myöskään motiivi ei ole tarkkaan selvillä.Uuraisten välikohtaus sattui seuraavana yönä. Tilanne oli Loimaata uhkaavampi, koska bussilla oli tapahtuma-aikaan nopeutta noin 80 kilometriä tunnissa. Poliisin mukaan epäilty oli alkanut käyttäytyä aggressiivisesti linja-autossa, rynnännyt kuljettajaa kohti ja tarttunut tätä ranteesta. Tämän jälkeen autossa olleet matkustajat olivat taltuttaneet epäillyn ja pitäneet häntä linja-auton lattiaa vasten poliisipartion tuloon asti.Mies on kuulusteluissa kertonut olleensa sekaisin lääkkeistä ja kannabiksesta. Varsinaista motiivia hän ei ole poliisin mukaan teolle selvittänyt.Molemmat teot ovat siirtyneet syyttäjille syyteharkintaan kaappauksena. Loimaan tapauksessa tekoa on tutkittu myös kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.Uuraisten tapauksessa tekoa taas on tutkittu epäillyn aggressiivisen käyttäytymisen takia myös virkamiehen vastustamisena ja lievänä pahoinpitelynä. Lisäksi miestä epäillään rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta.Rikoslaki määrittelee joukkoliikenteessä olevan moottorikulkuneuvon ohjaukseen puuttumisen kaappaukseksi, josta seuraa käytännössä ehdotonta vankeutta. Vähimmäistuomio kaappauksesta on kaksi vuotta ja maksimi kymmenen vuotta.Laki antaa kuitenkin mahdollisuuden jättää tuomitsematta kaappauksesta, jos rikosnimike täyttyy, mutta teko on aiheuttanut vain vähäistä vaaraa liikenneturvallisuudelle.