Työnantajien suhtautuminen lapsen sairastamiseen vaihtelee ”todella paljon” – työpaikoilla kysytty jopa todistusta toisen vanhemman työesteestä

Kotimaa

Työnantajien suhtautuminen lapsen sairastamiseen vaihtelee ”todella paljon” – työpaikoilla kysytty jopa todist

Se, kuinka

”Työnantajien käytänteet vaihtelevat todella paljon.”

Kun alle

HS haastatteli

Elinkeinoelämän

Suhtaudutaanko

Kyselyssä isät eivät olleet törmänneet kielteisiin asenteisiin äitejä useammin.

Sitä,