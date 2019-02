Epäily lapseen kohdistuneesta törkeästä seksuaalirikoksesta osoittautui perättömäksi Raahessa – vangittuna ollut mies on vapautettu

Kotimaa

lapseen kohdistuneesta törkeästä seksuaalirikoksesta on osoittautunut esitutkinnassa perättömäksi Raahessa Pohjois-Pohjanmaalla, poliisi tiedotti torstaina.Poliisi on käynnistänyt tapauksen vuoksi esitutkinnan väärästä ilmiannosta.tutkittiin epäiltynä törkeänä raiskauksena ja törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. Vangittuna ollut noin 20-vuotias ulkomaalaistaustainen mies on nyt vapautettu.Häntä epäillään kuitenkin edelleen lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin.Poliisi muistuttaa tiedotteessa, että perättömien rikosväitteiden esittäminen on vakava asia, joka saattaa aiheuttaa kohdehenkilölle huomattavaa haittaa.Poliisilla on ollut Raahessa tutkittavana toinenkin epäilty raiskausrikos, joka tuli tutkittavaksi samalla viikolla tammikuussa.Sen esitutkinta on valmistunut, ja tapaus on siirtynyt syyteharkintaan. Vuonna 1990 syntynyt henkilö on rikosepäilyn vuoksi edelleen vangittuna.