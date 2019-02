Kotimaa

Amfetamiinin salakuljetus- ja levitysorganisaatio paljastui Lahdessa

kertoo paljastaneensa amfetamiinin salakuljetus- ja levitysorganisaation Lahdessa.Organisaation epäillään hankkineen aineita Tor-verkon kautta ulkomailta ja myyneen niitä Turkuun, Jyväskylään, Hämeenlinnaan, Lahteen ja Vantaalle.Suomeen saapui Tullin mukaan Saksasta yhteensä kolme kiloa amfetamiinia. Huumausaineiden katukauppa-arvo olisi ollut yhteensä noin 75 000 euroa.takavarikoi marraskuussa postitullissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhden kilon amfetamiinilähetyksen. Postilähetys oli osoitettu Saksasta yksityishenkilölle Lahteen.Esitutkinnassa selvisi, että aiemmin marraskuussa oli lähetetty Saksasta Suomeen kaksi muutakin kilon amfetamiinilähetystä.Aiempien lähetysten aineet ovat Tullin mukaan päätyneet levitykseen. Niistä on saatu ainakin 40 000 käyttöannosta.aikana Suomessa on vangittu yksi henkilö, ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä kuusi henkilöä. Kaikki epäillyt ovat Suomen kansalaisia.Tulli on tutkinut rikoskokonaisuutta huumausaineiden salakuljetuksena ja niiden levitystä törkeinä huumausainerikoksina. Esitutkinta valmistuu keväällä.