Kuukausi sitten aloittaneen Attendon hoivakodin toiminnasta jo kriisikokous – Viranomaiset selvittävät vanhusten turvallisuutta Alavudella

Kotimaa

Kuukausi sitten aloittaneen Attendon hoivakodin toiminnasta jo kriisikokous – Viranomaiset selvittävät vanhust

Aluehallintovirasto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uunituoreen

Toinen