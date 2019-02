”Minne tästä aivan överiksi menneestä lumen määrästä voisi valittaa?” – HS-kyselyssä leiskui viha ja rakkaus lunta kohtaan

Rakastan

Iso

”Rakastan talvea. On ihanaa, kun on oikea talvi eli lunta ja pakkasta! Lumen kolaaminen pihalta on mukavaa hyötyliikuntaa, ja maisemat ovat olleet todella kauniit tänä talvena.”

”Lumityöt ok-talollisena ovat mukavaa hyötyliikuntaa. Hiihtäminen on upeaa ulkoilua ihanissa maisemissa. Talven valo on upeinta. Jos ei ole lunta, pimeys syö ihmisen mielen. Pohjolan kaamokseen kuuluu vastineparina lumen valkeus. Neljän vuodenajan menettäminen olisi hirveää. Usein on mieli halajanut pois pk-seudulta sinne, missä vielä on oikea talvi, mutta tämä talvi on jaksanut ilahduttaa.”

”Lumi ja pakkanen on ihanaa! Ajan pyörällä, kävelen, hiihdän, vedän lapsia pulkassa, laskettelen, luistelen.”