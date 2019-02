Kotimaa

Avin päätös osoittaa: Tämä kaikki Attendon Pelimanni-hoivakodissa oli vialla

Viranomaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asukkaat muuttivat etuajassa

Ensimmäiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilökuntaa ei ole tarpeeksi

Pelimannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kukaan ei näytä tietävän henkilökunnan määrää

Viranomaisillakin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riittämätön määrä lääkelupia

Henkilöstöstä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hoitajat pesevät myös pyykit ja lattiat

Yksikön

Asiakkaiden kunto on merkitty väärin

Pelimannissa

Potilaiden turvallisuutta ei voida taata

Viranomaiset