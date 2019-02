Kotimaa

Loton täysosuma Lohjalle – voittajalle ennätykselliset 15,5 miljoonaa euroa

Lotossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veikkauksen

pelattiin lauantaina yksi seitsemän oikein rivi. Voittaja saa ennätyksellisen 15,5 miljoonan euron jättipotin. Summa on suurin yksittäinen voitto Lotto-pelin historiassa.Tätä ennen seitsemää oikein ei saatu 15 peräkkäiseen arvontakertaan.Veikkauksen mukaan täysosuma oli pelattu Lohjalla MK Market Routionmäessä Kalliomäentiellä.Voittaja ei ollut käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hänen on lunastettava voittonsa Veikkauksen pääkonttorista Helsingistä.mukaan näin pitkä putki ilman täysosumia esiintyy laskennallisesti harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa.Toiseksi pisin putki Lotossa on ollut yhdeksän peräkkäistä arvontakierrosta ilman täysosumaa.Loton kierroksen kuusi oikea rivi oli 1, 8, 9, 13, 16, 20 ja 30 sekä lisänumerona 31.