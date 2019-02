Kotimaa

Kela perii opintotukea takaisin 40 000:lta

Kela

Kela ei tiedä

on lähettänyt 40 000:lle opiskelijalle päätösehdotuksen opintotuen takaisin perinnästä. Heidän ansionsa ylittivät vuonna 2017 opintotuen tulorajan. Keskimääräinen perittävä summa on 1 090 euroa, Kela kertoo tiedotteessaan.Vuosi sitten opintotuen takaisin perinnästä lähetettiin päätösehdotus 34 800 opiskelijalle.mikä osa opiskelijoiden ansioista on saatu opiskelun aikana ja mikä osa esimerkiksi valmistumisen jälkeen. Niinpä takaisin maksettava määrä voi pienentyä päätösehdotuksen lukemista.Opiskelija voi tehdä Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön. Se on tehtävä viimeistään 21. maaliskuuta.