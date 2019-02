Kotimaa

Facebook-kirjoitusten takia Turkissa vankeuteen tuomitun kurdin tulee saada turvapaikka Suomesta, linjaa KHO

Korkeimman hallinto-oikeuden

Helsingin hallinto-oikeus

KHO kävi

KHO piti selvänä,

(KHO) mukaan Suomen on myönnettävä turvapaikka Turkin kansalaiselle, joka oli joutunut kotimaassaan vainotuksi mielipiteidensä vuoksi. Kurdimies oli tuomittu yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen Facebookissa julkaisemistaan kommenteista ja kurdijärjestö PKK:n ”propagandan” levittämisestä.Mies haki Suomesta turvaa sen jälkeen, kun hän oli ollut kolme kuukautta pidätettynä terrorismiepäilyn vuoksi. Vapauduttuaan hän lähti Turkista kohti Suomea salakuljettajan avulla. Toinen syy pakoon oli, ettei hän halunnut suorittaa asepalvelusta Turkin armeijassa.Maahanmuuttovirasto ei myöntänyt turvapaikkaa, vaikka se katsoi miehen kertomuksen uskottavaksi. Kertomusta tuki asiakirjanäyttö.Maahanmuuttoviraston mukaan miehen toiminta oli ollut pienimuotoista eikä hän ollut osallistunut PKK:n aseelliseen toimintaan. Sen vuoksi hän ei ollut profiloitunut viranomaisten silmissä, virasto arvioi.piti päätöksen voimassa. Se painotti, että kyse ei ole miehen kertomuksen uskottavuudesta vaan siitä, millaiset johtopäätökset siitä tehdään. Tässä vaiheessa miestä ei vielä ollut tuomittu oikeudessa.Hallinto-oikeuden mukaan miehellä ei ollut perusteltua aihetta pelätä vainoa, joten hänet voitiin käännyttää takaisin Turkkiin.KHO päätyi toiseen tulokseen. Uutena seikkana tuli tietoon, että mies oli saanut ehdottoman vankeustuomion PKK-myönteisistä Facebook-kirjoituksistaan.läpi Turkkia koskevaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisukäytäntöä.KHO haki siitä maatietoutta siitä, millaisissa asioissa Turkissa nostetaan syytteitä ja millaisia tuomioita niistä annetaan. Lisäksi EIT:n päätöksistä nähdään, ovatko Turkin lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö sopusoinnussa ihmisoikeussopimuksen kanssa.Turkki on saanut EIT:stä kasoittain langettavia päätöksiä ihmisoikeussopimuksen vastaisesta sananvapauden rajoittamisesta. KHO:n mukaan miehen saama tuomio oli linjassa siihen, millaisia Turkkia koskevia sananvapausjuttuja EIT oli käsitellyt.että valtiolla on oikeus tuomita ihmisiä terrorismirikoksista. Tässä tapauksessa miestä vastaan nostettu syyte terrorismijärjestöön kuulumisesta oli kuitenkin hylätty, ja hänet on tuomittu vain terroristisen propagandan levittämisestä.KHO kuitenkin painotti, ettei mies ole missään vaiheessa yllyttänyt väkivaltaan tai ihannoinut sitä.Tämän takia miehen toimintaa voidaan verrata sellaisiin tapauksiin, joissa EIT on todennut Turkin rikkoneen ihmisoikeussopimuksen sananvapausartiklaa.KHO päätyi siihen, että miehelle tuomittu yli kahden vuoden vankeus merkitsi kohtuutonta rankaisemista suhteessa tuomiossa mainittuun teonkuvaukseen. Tämän vuoksi rankaisemista on pidettävä ulkomaalaislaissa tarkoitettuna vainona.Miehelle on siis myönnettävä turvapaikka häneen kohdistuneen vainon vuoksi. Asia palautettiin Maahanmuuttoviraston käsittelyyn turvapaikan myöntämiseksi.