Kotimaa

Poliisin tutkinnanjohtaja unohti pidätetyn koppiin 20 tunniksi Turussa

Poliisin

Oikaisu 12.2. kello 18.26: Uutisessa kerrottiin ensin virheellisesti, että virhe olisi tapahtunut viime vuonna. Se tapahtui kuitenkin toissa vuonna.

tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario unohti huolimattomuuksissaan vapauttaa pidätetyn Turussa, syyttäjä sanoo haastehakemuksessa. Virhe tapahtui toissa vuoden elokuussa.Tutkinnanjohtaja on myös itse myöntänyt, että lainmukainen pidätysaika ylittyi. Pidätetty ehti olla kopissa noin 20 tuntia liian kauan, eivätkä teon aiheuttamat haitta ja vahinko olleet syyttäjän mukaan vähäisiä.Vaatimus pidätetyn vangitsemisesta on tehtävä tuomioistuimelle viipymättä ja viimeistään kolmantena päivänä kiinniottamispäivästä ennen kello kahtatoista. Muussa tapauksessa pidätetty on päästettävä vapaaksi.Tapahtumien vuoksi syyttäjä vaatii tutkinnanjohtajalle Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa sakkoja tuottamuksellisesta vapaudenriistosta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.