Säästöjä vastustava terveysjohtaja irtisanoutui – Eetu Salusen mukaan omaisten vastuu vanhuksista kasvaa, koska yhteiskunnan rahat eivät riitä

Kotimaa

Säästöjä vastustava terveysjohtaja irtisanoutui – Eetu Salusen mukaan omaisten vastuu vanhuksista kasvaa, kosk

Eetu Salunen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riittävätkö yhteiskunnan rahat tulevaisuudessa vanhustenhoitoon, kun väestö vanhenee ja huoltosuhde huononee?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitkä ovat tulevaisuuden vanhustenhoidon isoimmat haasteet?

Mitkä ovat suurimmat erot yksityisten ja julkisten palveluiden välillä?

Miten on mahdollista, että Attendon ja Esperi Caren hoivakotitapausten kaltaisia katastrofeja on päässyt syntymään?

on viime vuodet käyttänyt työaikansa siihen, että julkisella rahalla tuotettaisiin mahdollisimman laadukasta hoitoa mahdollisimman tehokkaasti suurten säästöpaineiden alla.Salunen on työskennellyt viimeksi kuluneet kaksi vuotta Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtajana. Sitä ennen hän toimi Espoon kaupungin terveyspalveluiden johtajana.Maanantaina säästämisen ja tehostamisen mitta tuli täyteen: Salunen jätti tehtävänsä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Kuntayhtymän rahoitus on tänä vuonna 40 miljoonaa euroa pienempi kuin alueen sote-palvelut edellyttäisivät.Yhtymähallitus tiedotti Salusen eronpyynnöstä maanantaina ja ilmoitti samassa yhteydessä aikovansa rekrytoida ulkopuolisen muutosjohtajan puoleksi vuodeksi.Salusen mukaan rahat eivät riitä sairaanhoito­piirin nykyiseen palvelu­tasoon ja toimipiste­verkon ylläpitä­miseen. Hänen mukaansa budjetissa pysyminen edellyttää rankkaa karsimista ja satojen ihmisten irtisanomista.”En usko, että tähän päästään julkisen sektorin pelisäännöillä. Olen erittäin huolissani siitä, riittääkö rahoituspohja ikääntyneiden hyvään hoivaan”, Salunen sanoo.”Valitettavasti monet kunnat ovat laittaneet sote-palveluiden rahoituksen aivan minimiin sote-uudistusta odotellessa ja käytännössä lopettaneet soten kehittämisen.”Ennen julkiselle puolelle siirtymistään lääkärikoulutuksen saanut Eetu Salunen työskenteli terveysyritys Med Groupin toimialajohtajana ja vastaavana lääkärinä.Sote-palveluiden rahoitus on tiukoilla jo nyt, mikä nähdään muun muassa Päijät-Hämeessä. Rahoitusvajeen takia Päijät-Hämeessä joudutaan vetämään Suomen tiukimmat kriteerit pääsystä ikääntyneiden kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen piiriin, Salunen sanoo.”Tämä johtaa siihen, että meidän kotihoidon asiakkaamme ovat huonompikuntoisia kuin Suomessa keskimäärin. Omaiset joutuvat ottamaan enemmän vastuuta kuin Suomessa keskimäärin. Ja kun asiakkaat ovat huonompikuntoisia, henkilökuntakin joutuu kovemmalle kuin Suomessa keskimäärin. Näin se menee.”Tulevaisuudessa rahat eivät riitä, Salunen sanoo. Hän ennustaa, että esimerkiksi omaisten rooli vanhustenhoidossa tulee kasvamaan.”Luulen, että se on välttämätöntä. Suomessa suvut ja läheiset kantavat vastuuta meidän vanhojen hoidosta eurooppalaisittain poikkeuksellisen vähän. Tämä kustannuskehitys on sellainen, että yhteiskunnan rahat eivät tule siihen [vanhustenhuoltoon] ensi vuosikymmenellä riittämään”, Salunen sanoo.”Se ei tarkoita välttämättä taloudellista vastuunkantoa, mutta yhteydenpitoa ja osallistumista hoivaan.”Tulevaisuuden suurimpana haasteena ei ole vain ikääntyneiden kasvava määrä, vaan myös heidän kuntonsa, Salunen sanoo. Jotta vanhustenhuollosta selvitään, ikääntyneiden toimintakyvyn täytyy olla parempi kuin se on tänä päivänä, hän sanoo.Salusen mukaan Suomessa ajatellaan, että suomalaisten terveys on menossa koko ajan parempaan suuntaan. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.Vuosina 1946–1952 syntyneillä suurilla ikäluokilla, nykyisillä seitsemänkymppisillä, on kyllä aiempia sukupolvia paremmat lähtökohdat. He ovat keskimäärin korkeammin koulutettuja ja tehneet fyysisesti kevyempää työtä. Mutta se ei takaa heille hyväkuntoista vanhuutta. Salusen mukaan moni seitsemänkymppinen on jo aika raihnainen.”Esimerkiksi seitsemänkymppiset naiset tänä päivänä käyttävät enemmän alkoholia kuin koskaan, tupakoivat enemmän kuin koskaan, painavat enemmän ja liikkuvat vähemmän kuin koskaan. Siitä seuraa satavarmasti se, että kahdeksankymppisinä heidän toimintakykynsä on huonompi kuin se voisi olla”, Salunen sanoo.”Nyt olisi viimeinen hetki tehdä jotain heidän toimintakyvylleen.”Salusen mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana isoissa kaupungeissa on säästetty 50–74-vuotiaiden avoterveydenhuollosta.”Se on ihan väärä suunta rahavirralle.”Hän huomauttaa, että ihmisten toimintakykyä heikentävät esimerkiksi muistisairaudet, aivohalvaukset tai alkoholinkäyttöön liittyvät ongelmat. Näihin kaikkiin ihmiset voivat vaikuttaa ainakin jossain määrin omilla elintavoillaan. Nimenomaan tähän terveydenhuollossa pitäisi Salusen mielestä nyt satsata.Yksityistenkin vanhusten hoivakotien asukkaista valtaosa on siellä julkisen sektorin maksamana, Salunen huomauttaa. Kyse on siis julkisesta palvelusta, vaikka sen tuottajana on yksityinen yritys.Henkilökunta tekee sekä yksityisellä että julkisella puolella työtä isolla sydämellä ja aika pienellä palkalla, Salunen sanoo.Yksityisessä ja julkisessa palveluasumisessa henkilöstön rakenne on samanlainen, mutta Salusen mukaan yksityisellä puolella työntekijät eivät ole välttämättä yhtä järjestäytyneitä kuin julkisella puolella. Työyhteisössä voi siis työskennellä enemmän ammattiliittoon kuulumattomia työntekijöitä ilman luottamushenkilöstön tukea.Salusen mukaan myös yksityisissä yrityksissä esimiesten vastuulla voi olla useita toimipisteitä.”Kyllähän se aiheuttaa sen, että jos lähiesimies on kaukana, saattaa helpommin tulla laatupoikkeamia”, hän sanoo.”Itse asiassa en ole varma, onko tämä paremmin hoidossa julkisella puolella. Myös julkisen sektorin omaa toimintaa ja sen laatua tulee tarkkailla, mitä tehdäänkin.”Salunen uskoo, että esiin nousseista epäkohdista huolimatta vanhusten palveluasuminen Suomessa on melko hyvin hoidettu. Hänen mukaansa epäkohdat voidaan korjata paremmalla henkilöstömitoituksella ja tiukemmalla valvonnalla.Salunen muistuttaa, että aluehallintoviranomainen (avi) myöntää yksityisille hoitolaitoksille toimiluvat, joihin on merkitty myös mitoitukset. Hän ei epäile, että lupamitoitukset ovat olleet pielessä, mutta valvonta on ollut.”Ihmettelen kyllä suuresti, miten avi selittää sen, jos tilanne valtakunnassa todella on sellainen, että meillä on vuosikausia jatkuneita laajamittaisia poikkeamia mitoituksista”, Salunen ihmettelee.”Miten näitä asioita ei ole aikaisemmin tuotu julkisuuteen ja laitettu kuntoon? Miten on mahdollista, että tämä on mennyt aluehallintoviranomaisilta näin pitkään ohi?”