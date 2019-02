Kotimaa

Millaista hoivaa hoitokodeissa voidaan vaatia? Vanhuksen oma tahto on hoidon perusta, sanovat asiantuntijat

Suomessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy