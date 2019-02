Kotimaa

HS:n sovelluksessa voi nyt tallentaa artikkeleita ja lukea ne vasta myöhemmin

Huomasitko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS:n

kiinnostavan jutun HS:n kännykkäsovelluksen etusivulla, mutta et ehtinyt lukea sitä?Ei huolta: nyt voit tallentaa itseäsi kiinnostavat jutut luettavaksi myöhemmin.HS:n kännykkäsovelluksessa on nyt uusi ominaisuus – lukulista – jonka avulla kiireessä nähdyt jutut voi tallentaa, aivan kuten leikkaisi ne paperilehdestä talteen.tilaajien toivoma ominaisuus toimii niin, että etu­sivulla otsikon vieressä on kirjanmerkkiä muistuttava nappi (katso oheinen kuva). Sitä painamalla juttu tallentuu lukulistalle.Sama kirjanmerkki-nappi löytyy myös artikkelista. Jos jutun haluaa jättää kesken, sen voi tallentaa jatkamista varten.Lukulistalle tallennettuja juttuja pääsee lukemaan oheisen kuvan ohjeiden mukaisesti sovelluksen valikosta.Kun jutun on lukenut, kirjanmerkin voi poistaa. Tällöin juttu häviää lukulistalta.mobiilisovellusta on uudistettu laajasti viime aikoina. Sovellus on entistä nopeampi ja sen kautta löytyvät kaikki HS:n sisällöt kattavasti.Sovelluksen alapalkissa on jokaisen käyttäjän omiin luku­tottumuksiin mukautuva Sinulle-osio. Sinne kootaan niitä juttuja, jotka kutakin käyttäjää kiinnostavat ja joita hän ei ole vielä lukenut.HS Kirjasto on sovelluksesta löytyvä osio, jossa julkaistaan joka viikko uusi viikon sähkö­kirja. HS:n kulttuuritoimitus valitsee ja esittelee kiinnostavia kirjapoimintoja, joita voi lukea suoraan sovelluksesta.Jos olet hiihtolomalla poissa kotoa tai kun paperilehti on muuten tavoittamattomissa, HS:n sovelluksista löytyy myös aamun Helsingin Sanomat. Sen voi lukea näköislehtenä tai vaihtoehtoisesti kännykkään sovitettuna päivän lehtenä. Myös Kuukausiliite ja HS:n uudet paikallislehdet HS Espoo, HS Helsinki ja HS Vantaa ovat luettavissa sovelluksen kautta.sovelluksen voit asentaa Applen Ios-laitteisiin ja Googlen Android -puhelimiin. Ohjeet löytyvät ohesta.Lukulistaa voi käyttää myös HS.fi:ssä ilman sovelluksen asentamista.