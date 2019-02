Kotimaa

Sikala palaa Merikarvialla – rakennuksen sisällä satoja eläimiä

Merikarvialla

palaa noin 1 000 neliön sikalarakennus, kertoo pelastustoimen mediapalvelu. Sisällä rakennuksessa on 200–250 eläintä.Palo on saatu rajattua ja sammutustyöt ovat käynnissä. Paikalla on eläinlääkäri.Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja.Uutinen päivittyy.