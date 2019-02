Kotimaa

Tältä näyttävät VR:n konduktöörien ja veturinkuljettajien uudet vaatteet

VR vaatettaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VR kertoo

junissa työskentelevän henkilökuntansa uudelleen. Uudet työvaatteet alkavat näkyä junissa helmi–maaliskuussa, kertoo VR.Työvaateuudistus koskee konduktöörejä, veturinkuljettajia, asemien lipunmyyntien palveluneuvojia ja ravintolavaunun junatarjoilijoita.Uudet työvaatteet ovat VR:n mukaan aiempaa yhtenäisemmät ja niissä toistuu vihreä väri.VR:n ammattiryhmien välillä on eroja sen mukaan, kuinka paljon kukin ryhmä joutuu viettämään aikaa myös ulkona. Esimerkiksi konduktöörien ja veturinkuljettajien asusteissa on kiinnitetty huomiota säänkestävyyteen ja huomioväreihin, jotta heidät nähtäisiin helpommin., että henkilökunta on ollut mukana suunnittelemassa ja kokeilemassa vaatteita.Uusien asujen toimitukset työntekijöille alkavat helmikuun lopulla. Vanhat vaatteet kerätään talteen ja niitä hyödynnetään kierrätyksessä.