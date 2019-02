Yhdysvallat valmis toimittamaan Suomelle huippumodernin elektronisen sodankäynnin hävittäjän – aiemmin myyty vain Australialle

Kotimaa

Yhdysvallat valmis toimittamaan Suomelle huippumodernin elektronisen sodankäynnin hävittäjän – aiemmin myyty v

Yhdysvaltojen

puolustusministeriö on antanut Boeingille luvan myydä Suomeen Super Hornetin elektronisen sodankäynnin versiota eli Growlereita. Aiemmin niitä on myyty Yhdysvaltojen ulkopuolella vain Australialle.Boeing tiedotti tänään Helsingissä, että se on tarjonnut Ilmavoimien Hornet-hävittäjien seuraajahankkeessa eli HX-hankkeessa sekä Super Horneteja että Growlereita.Growler on kaksipaikkaisesta Super Hornetista kehitetty elektronisen sodankäynnin hävittäjä, joka pystyy häiritsemään, harhauttamaan ja lamauttamaan vastustajan elektronisia järjestelmiä.Yhdysvaltain laivasto toi Growlereita Suomeen ensimmäisen kerran viime kesänä Ilmavoimien juhlalentonäytökseen.